В Германии двое неизвестных напали на депутата АдГ, порезав ему руку

Нападение на 51-летнего парламентария совершили двое неизвестных мужчин. Они подошли к депутату около 23:50 по местному времени (00:50 мск). В результате Майстер получил травму руки.
«В ночь на четверг двое неизвестных мужчин подошли к депутату земельного парламента 51-летнему Михаэлю Майстеру и применили к нему физическую силу», — говорится в материале.
По данным полиции, нападавшие не только нанесли депутату телесные повреждения, но и оскорбляли его. В частности, они назвали Майстера «нацистом из АдГ».
Сам депутат после нападения обратился в полицию. Его доставили в больницу, однако вскоре выписали на амбулаторное лечение. Майстер рассказал, что нападение произошло молниеносно — всё длилось считанные секунды.
«Чувствую себя нормально, учитывая обстоятельства. Нападение произошло очень быстро. Я только вышел из машины и забирал рюкзак с сиденья, когда двое неизвестных набросились на меня», — приводит издание слова депутата.
По словам Майстера, у одного из нападавших был острый предмет, которым ему и нанесли глубокий порез левой руки. От более серьёзных травм политика спас рюкзак, который принял на себя часть удара.
Произошедшее квалифицировано полицией как покушение на убийство. В настоящее время правоохранительные органы Германии проводят расследование, устанавливают личности нападавших и мотивы их действий.
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