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Один человек погиб при ударе дрона по АЗС в Горловке

В Калининском районе Горловки при атаке украинского беспилотника ВСУ по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 года рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

В Калининском районе Горловки при атаке украинского беспилотника ВСУ по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 года рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

При ударе дрона по АЗС также пострадали восемь мужчин и одна женщина. В Карловке при другой атаке ВСУ тяжелые ранения получил мужчина 1983 года рождения, а в Волновахском округе на трассе Донецк — Мариуполь ранена женщина 2003 года рождения. Пострадавшим оказывают помощь.

В результате атак ВСУ в регионе также были повреждены три жилых дома, семь объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и семь легковых автомобилей.

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