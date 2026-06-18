Водителя зажало между автобусами в Петербурге, он госпитализирован

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием трёх автобусов, в результате которой тяжёлые травмы получил один человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.