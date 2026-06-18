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Житель Казахстана зарегистрировал в резиновой квартире почти 1000 мигрантов

В Алма-Ате выявлена квартира, в которой были зарегистрированы 990 мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

В Алма-Ате выявлена квартира, где были зарегистрированы около тысячи иностранных граждан, фактически там не проживающих.

По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры города, владелец небольшой квартиры в районе Наурызбайского района зарегистрировал 990 человек за вознаграждение, однако никто из мигрантов не проживал по указанному адресу.

В результате судебного разбирательства собственник квартиры был приговорен к одному году лишения свободы за содействие незаконной миграции.

Ранее певица Дженнифер Лопес назвала «безумным и жутким» инцидент с саранчой, произошедший во время ее концерта в Казахстане.