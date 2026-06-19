Как ссоры переросли в убийства. Двое подростков погибли от рук сверстников в Приморье

Смерть на чердаке.
В поселке Врангель, примерно в 30 км от Находки в Приморском крае, 16 июня обнаружили тело девочки-подростка. «Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — говорилось в сообщении пресс-службы краевого Управления Следственного комитета.
В результате почти сразу сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его. «В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативного сопровождения сотрудников УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан подросток», — сообщили следователи. «В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий», — говорилось в сообщении пресс-службы.
Региональное следственное управление также возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (ст. 293 УК РФ), в рамках которого дадут правовую оценку их действиям или бездействию. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального управления Следственного комитета представить доклад о ходе расследования уголовных дел.
Следователи рассказали ТАСС, что преступник признался, что убил девочку, при проведении проверки его показаний на месте происшествия. «Вину признал», — заявили агентству в управлении СК РФ по региону. В правоохранительных органах агентству сообщили, что мальчик задушил свою жертву.
Подростки, по имеющимся данным, были знакомы, убийца и его жертва — ровесники. Говоря о причинах, побудивших юношу совершить преступление, источник заявил ТАСС следующее: «Личные неприязненные отношения, межличностный конфликт». Собеседник агентства также отметил, что, по предварительным данным, семьи погибшей и подозреваемого являются благополучными. Сами подростки, как оказалось, тоже не попадали в поле зрения профилактических служб. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Находке в кратчайшие сроки установили личность и задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления 12-летнего подростка. Несовершеннолетний доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подростки не состояли на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморскому краю. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова заявила, что будет проведена работа по предотвращению подобных случаев в будущем.
Убийство в гаражах.
На следующий день стало известно о возбуждении в регионе уголовного дела о еще одном убийстве — в селе Углекаменск муниципального округа Партизанск, примерно в 70 км от Находки. По данным следствия, тело 16-летней девушки нашли в районе гаражей на Советской улице на прошлой неделе.
«В Партизанский городской суд Приморского края поступил материал, согласно которому органами следствия 15 июня 2026 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства несовершеннолетней», — сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
В ходе первоначального осмотра тела было установлено, что внешних признаков насильственной смерти на нем нет, однако в дальнейшем судебно-медицинское исследование показало, что смерть подростка наступила из-за механической асфиксии. Подозреваемым стал 15-летний знакомый девушки. По версии следствия, молодые люди поссорились поссорились и в ходе конфликта юноша задушил знакомую голыми руками, а после попытался скрыть следы содеянного: спрятал тело и попытался обмануть своих знакомых, сказав, что случайно обнаружил девушку без сознания.
Следователям удалось собрать достаточно доказательств его вины, и подросток признался в преступлении. В рамках расследования с его участием прошла проверка показаний на месте, в ходе которой он детально воспроизвел совершенные в тот день действия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца.
Максим Мартиросов, Владислава Аверьянова, Сергей Степанов.