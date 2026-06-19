Как ссоры переросли в убийства. Двое подростков погибли от рук сверстников в Приморье

Подростки, по имеющимся данным, были знакомы, убийца и его жертва — ровесники. Говоря о причинах, побудивших юношу совершить преступление, источник заявил ТАСС следующее: «Личные неприязненные отношения, межличностный конфликт». Собеседник агентства также отметил, что, по предварительным данным, семьи погибшей и подозреваемого являются благополучными. Сами подростки, как оказалось, тоже не попадали в поле зрения профилактических служб. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Находке в кратчайшие сроки установили личность и задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления 12-летнего подростка. Несовершеннолетний доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подростки не состояли на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморскому краю. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова заявила, что будет проведена работа по предотвращению подобных случаев в будущем.