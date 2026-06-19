Кубинец получил восемь лет в Волгограде за попытку наркоторговли

В областном центре суд вынес приговор гостю региона с далекой Кубы, который решил подработать распространением наркотиков, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Следователи доказали, что 32-летний кубинец с помощью одного из мессенджеров стал членом организованной группы наркодилеров. И в январе текущего года он получил от сообщника шесть грамм производного эфедрона (меткатинона), которые он собирался сбыть в области. Однако не успел — его поймали сотрудники полиции.
За покушение на сбыт суд отправил его на восемь лет в колонию строгого режима. Кроме того, по инициативе прокурора у него в пользу государства конфисковали орудие преступления — телефон.
А накануне в регионе подростки писали антинаркотический диктант в рамках профилактической работы с оборотом незаконных веществ.