Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубинец получил восемь лет в Волгограде за попытку наркоторговли

Иностранец с помощью мессенджера вступил в ОПГ и решил заняться распространение наркотиков, однако «поработать» толком не успел.

В областном центре суд вынес приговор гостю региона с далекой Кубы, который решил подработать распространением наркотиков, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Следователи доказали, что 32-летний кубинец с помощью одного из мессенджеров стал членом организованной группы наркодилеров. И в январе текущего года он получил от сообщника шесть грамм производного эфедрона (меткатинона), которые он собирался сбыть в области. Однако не успел — его поймали сотрудники полиции.

За покушение на сбыт суд отправил его на восемь лет в колонию строгого режима. Кроме того, по инициативе прокурора у него в пользу государства конфисковали орудие преступления — телефон.

А накануне в регионе подростки писали антинаркотический диктант в рамках профилактической работы с оборотом незаконных веществ.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше