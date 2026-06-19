На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба

На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате полиция задержала одного человека, сведений о пострадавших не поступало.
Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на правоохранительные органы, пока не установлено, имела ли стрельба случайный характер или была заранее спланирована.
В эфире телеканала также отметили, что в результате происшествия задержан один человек.
Видеоматериалы онлайн-трансляции с места событий свидетельствуют о том, что стрельба вызвала заметную панику среди присутствующих на площади людей.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в США в районе базы сборной Англии по футболу.