Стрельба в отеле с фанатами Шотландии закончилась гибелью

В американском городе Стербридж штата Массачусетс произошла стрельба в гостинице, где разместились болельщики сборной Шотландии. Об инциденте сообщил телеканал CBS News.
Сигнал о происшествии поступил в полицию в ночь на 18 июня. По предварительным данным, женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, на внедорожнике въехала в стену здания отеля, после чего вышла из автомобиля и открыла огонь.
Один из постояльцев гостиницы, шотландский болельщик Стюарт Маккелви, рассказал, что услышал несколько выстрелов после удара машины о здание. По его словам, женщина выкрикивала вопросы о чьём-то местонахождении, а затем произвела несколько выстрелов в сторону одного из гостиничных номеров.
После прибытия на место сотрудники правоохранительных органов попытались убедить вооружённую женщину отказаться от оружия и сдаться. Однако, как сообщает телеканал, переговоры не привели к результату.
В итоге нападавшая погибла. Информации о пострадавших среди гостей отеля или других последствиях инцидента в опубликованных данных не приводится.
Также сообщается, что обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Мотивы действий женщины и причины, по которым объектом инцидента оказался именно отель с болельщиками сборной Шотландии, на данный момент не раскрываются.
Читайте также: Смертность от лихорадки Эбола в ДР Конго превысила 230 случаев.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.