Стрельба в отеле с фанатами Шотландии закончилась гибелью

Один из постояльцев гостиницы, шотландский болельщик Стюарт Маккелви, рассказал, что услышал несколько выстрелов после удара машины о здание. По его словам, женщина выкрикивала вопросы о чьём-то местонахождении, а затем произвела несколько выстрелов в сторону одного из гостиничных номеров.