В Воронеже и Нововоронеже объявляли угрозу удара БПЛА

ВОРОНЕЖ, 19 июня. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявляли на территории Воронежа и Нововоронежа. На подлете к областному центру сбит один беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже и Нововоронеже! Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем канале в «Максе».
Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.
В новость внесены изменения (02:37 мск) — сообщается об отмене непосредственной угрозы атаки БПЛА.
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