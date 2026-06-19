Лесозаготовители в Хабаровске обманули иностранцев на 183 млн рублей

— Железнодорожный районный суд признал подсудимых виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к реальному лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 7 до 8,5 лет со штрафом от 600 до 800 тысяч рублей. С виновных солидарно взыскано 144 млн рублей, с одного из них дополнительно взыскано более 39 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.