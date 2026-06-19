Лесозаготовители в Хабаровске обманули иностранцев на 183 млн рублей

В Хабаровске за мошенничество осуждены трое горожан, обманувшие иностранцев на 183 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В схеме участвовали генеральный директор лесозаготовительной организации, два его приятеля и неустановленный соучастник, уголовное дело которого расследуется отдельно. С 2017 по 2020 год организованная группа обманом преобразовала ООО в производственный кооператив, исключила двух пайщиков-иностранцев, и получила 100% паевого фонда предприятия и все его имущество. Таким образом иностранцам был причинен ущерб на 144 млн рублей.
После этого организатор группы, будучи председателем правления производственного кооператива, с 2019 по 2021 год обманом похитил у одного из иностранцев 39 млн рублей.
— Железнодорожный районный суд признал подсудимых виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к реальному лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 7 до 8,5 лет со штрафом от 600 до 800 тысяч рублей. С виновных солидарно взыскано 144 млн рублей, с одного из них дополнительно взыскано более 39 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, хабаровчанка заплатит 3 млн рублей за троих нерождённых детей.