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20 кошек и одну собаку спасли из горящего дома в Караганде

Сразу 20 кошек и одну собаку спасли пожарные из горящего дома в Караганде — также спасатели предотвратили взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Караганде в двухквартирном жилом доме по улице Черкасской произошло возгорание. Огонь распространился на крытый навес, гараж и хозяйственные постройки, охватив общую площадь 100 кв. м.

Сотрудники МЧС спасли из дома 20 кошек и одну собаку. В ходе тушения из зоны горения были вынесены три газовых баллона, что предотвратило возможный взрыв.

Из двух гаражей также были спасены два автомобиля. Пожар был успешно ликвидирован. Пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.

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