По обвинению в убийстве родителей арестовали 13-летнюю девочку

Полиция Нидерландов задержала 13-летнюю девочку, которую заподозрили в убийстве её родителей, сообщила газета HLN со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошёл в городе Гронинген на севере Голландии в ночь на 18 июня. Жители сообщили в полицию, что слышали громкий звук, похожий на взрыв. Сотрудники правопорядка, которые прибыли по сигналу, обнаружили тела мужчины и женщины. Супругам было по 53 года.
Обстоятельства случившегося остаются неясными. При этом следователи возбудили уголовное дело о двойном убийстве. В полиции также рассказали, что пока не получены доказательства, указывающие на использование огнестрельного оружия.
Журналисты выяснили, что дочь покойных показывала фотографии с места происшествия школьным друзьям. Ученики рассказали, что она разместила в интернете изображения своих родителей, которые были в крови. После задержания школьницу арестовали по обвинению в причастности к смерти её отца и матери.
По словам соседей, семья планировала уехать из района и в феврале выставила дом на продажу. Отмечается, что уже в марте покупатели жилья нашлись.
Напомним, в конце мая издание The Sun сообщало, что в американском штате Аризона местная жительница Андреа Дэвис напала на своего мужа и находившуюся с ним женщину. Затем она совершила двойное убийство детей и суицид. Согласно сведениям журналистов и близких семьи, Дэвис подозревала супруга в измене и находилась в нестабильном психическом состоянии.