По обвинению в убийстве родителей арестовали 13-летнюю девочку

Журналисты выяснили, что дочь покойных показывала фотографии с места происшествия школьным друзьям. Ученики рассказали, что она разместила в интернете изображения своих родителей, которые были в крови. После задержания школьницу арестовали по обвинению в причастности к смерти её отца и матери.