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На Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестные устроили стрельбу

Стрельба произошла на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Источник: Life.ru

На Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестные устроили пальбу. Видео © Х / EarthCam.

На записи с уличной веб-камеры видно, как по меньшей мере двое человек в чёрной одежде открывают огонь в оживлённом месте. После первых выстрелов прохожие начинают разбегаться в разные стороны и искать укрытие.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители задержали одного человека, его возможная причастность к произошедшему устанавливается.

Ранее в больнице города Уилмингтон в штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Один из них позже скончался от полученных ранений. Позже подозреваемый в этом инциденте — 23-летний мужчина — был задержан в Филадельфии, в настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении ему обвинений и экстрадиции в штат Делавэр. Согласно правоохранительным органам, расследование ещё продолжается. Мотивы стрелка не ясны.

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