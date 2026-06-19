На Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестные устроили стрельбу

На Таймс-сквер в Нью-Йорке неизвестные устроили пальбу. Видео © Х / EarthCam.
На записи с уличной веб-камеры видно, как по меньшей мере двое человек в чёрной одежде открывают огонь в оживлённом месте. После первых выстрелов прохожие начинают разбегаться в разные стороны и искать укрытие.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители задержали одного человека, его возможная причастность к произошедшему устанавливается.
Ранее в больнице города Уилмингтон в штате Делавэр произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Один из них позже скончался от полученных ранений. Позже подозреваемый в этом инциденте — 23-летний мужчина — был задержан в Филадельфии, в настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении ему обвинений и экстрадиции в штат Делавэр. Согласно правоохранительным органам, расследование ещё продолжается. Мотивы стрелка не ясны.
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