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Сразу три человека утонули за один день в Актюбинской области

Три человека утонули за один день в Актюбинской области — трагедии произошли в Кобдинском, Темирском и Мугалжарском районах, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Сообщается, что во всех трех случаях погибших из воды извлекли очевидцы.

Как заявили в ДЧС Актюбинской области, на затопленной территории в 4 километрах от села Кобда было обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. Также в поселке Кенкияк Темирского района из реки Темир извлекли тело мужчины 1995 года рождения. А в городе Эмба Мугалжарского района в реке Жем найдено тело мужчины 1984 года рождения.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего. Погибшие утонули при невыясненных обстоятельствах.

Также было установлено, что один из них употреблял алкоголь. «На местах происшествий работали оперативно-следственные группы. Для установления обстоятельств каждого случая назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявили в ведомстве.