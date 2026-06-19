Сразу три человека утонули за один день в Актюбинской области

Сообщается, что во всех трех случаях погибших из воды извлекли очевидцы.
Как заявили в ДЧС Актюбинской области, на затопленной территории в 4 километрах от села Кобда было обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. Также в поселке Кенкияк Темирского района из реки Темир извлекли тело мужчины 1995 года рождения. А в городе Эмба Мугалжарского района в реке Жем найдено тело мужчины 1984 года рождения.
Стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего. Погибшие утонули при невыясненных обстоятельствах.
Также было установлено, что один из них употреблял алкоголь. «На местах происшествий работали оперативно-следственные группы. Для установления обстоятельств каждого случая назначены судебно-медицинские экспертизы», — заявили в ведомстве.