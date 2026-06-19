Троих приморцев задержали за попытку контрабанды 839 живых крабов на 1,8 млн рублей

Следователями Приморья возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в контрабанде живого краба, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«По версии следствия, в декабре 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, передвигаясь на двух маломерных плавательных средствах, предприняли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в исключительную экономическую зону иностранного государства стратегически важного ресурса — живого краба камчатского», — говорится в сообщении.
Однако их действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. При осмотре судов на борту было обнаружено и изъято 839 особей краба общей стоимостью свыше 1,8 млн рублей.
Уголовное дело квалифицировано по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая организованной группой в крупном размере).
Все трое подозреваемых арестованы на два месяца по решению суда. Сейчас следователи устанавливают роли каждого участника преступной группы и выясняют возможные связи с более широкими схемами нелегального оборота морепродуктов.
Напомним, суд вынес приговор двум жителям Приморья, признанным виновными в незаконной добыче ценных морских ресурсов. Инцидент произошёл в бухте Сухопутная Уссурийского залива, где сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых при попытке выгрузить улов. При осмотре плавсредства было изъято около 1700 особей краба без разрешительных документов.