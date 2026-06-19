Троих приморцев задержали за попытку контрабанды 839 живых крабов на 1,8 млн рублей

«По версии следствия, в декабре 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, передвигаясь на двух маломерных плавательных средствах, предприняли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в исключительную экономическую зону иностранного государства стратегически важного ресурса — живого краба камчатского», — говорится в сообщении.