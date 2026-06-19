Суд в Хабаровске вынес приговор по делу о мошенничестве на 183 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Суд приговорил трех жителей Хабаровского края к лишению свободы — от 7 лет до 8,5 года — по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 183 млн рублей в отношении иностранных граждан. С директора лесозаготовительной организации и его сообщников также взыскали причиненный ущерб, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Железнодорожным районным судом г. Хабаровска вынесен обвинительный приговор в отношении трех жителей Хабаровского края по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), кроме того, один из них также дополнительно осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщает пресс-служба.
Суд установил, что хабаровчанин — генеральный директор лесозаготовительной организации, — а также двое его знакомых и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с апреля 2017 года по май 2020 года путем обмана и злоупотребления доверием преобразовали компанию в производственный кооператив и исключили из него двух пайщиков — иностранных граждан. Таким образом они приобрели в полном объеме права на 100% паевого фонда предприятия, а также на все имущество и имущественные права организации. Этим был причинен ушерб иностранным гражданам в особо крупном размере — на общую сумму 144 млн рублей.
«Кроме того, после преобразования общества, являясь председателем правления производственного кооператива, горожанин с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием иностранных граждан похитил принадлежавшие одному из них денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 39 млн рублей», — добавляют в прокуратуре.
Подсудимых признали виновными и с учетом роли каждого назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком от 7 до 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. С виновных солидарно взыскано 144 млн рублей, кроме того, с одного из них взыскано более 39 млн рублей.