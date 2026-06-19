Суд в Хабаровске вынес приговор по делу о мошенничестве на 183 млн рублей

Суд установил, что хабаровчанин — генеральный директор лесозаготовительной организации, — а также двое его знакомых и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с апреля 2017 года по май 2020 года путем обмана и злоупотребления доверием преобразовали компанию в производственный кооператив и исключили из него двух пайщиков — иностранных граждан. Таким образом они приобрели в полном объеме права на 100% паевого фонда предприятия, а также на все имущество и имущественные права организации. Этим был причинен ушерб иностранным гражданам в особо крупном размере — на общую сумму 144 млн рублей.