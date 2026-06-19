Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конго за сутки от лихорадки Эбола умерли шесть человек

Министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго обновило статистику. Количество летальных исходов от лихорадки Эбола выросло до 232. Только за последние сутки скончались шесть человек. Общее число зараженных достигло 896 — это на 21 случай больше, чем днём ранее.

Источник: Life.ru

Агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны сообщает о еженедельном росте подтверждённых диагнозов. Такая динамика указывает на активную передачу инфекции среди населения. Если не принять срочные меры, лихорадка способна распространиться в новые районы.

Власти ДР Конго официально объявили о вспышке болезни 15 мая. Около 90% всех заболевших живут в провинции Итури. Там идёт вооружённый конфликт, что сильно затрудняет оказание медицинской помощи. Правительство и Всемирная организация здравоохранения оценивают необходимые расходы на борьбу с эпидемией в 518 млн долларов.

Ранее глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея озвучил тревожный прогноз. Медработники предупреждают, что текущая вспышка лихорадки Эбола в Восточной Африке способна затянуться на целый год. Если темпы заражения не снизятся, масштабы бедствия превысят показатели эпидемии 2014−2016 годов в западной части континента. Тогда, по данным ВОЗ, болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.