В Конго за сутки от лихорадки Эбола умерли шесть человек

Ранее глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея озвучил тревожный прогноз. Медработники предупреждают, что текущая вспышка лихорадки Эбола в Восточной Африке способна затянуться на целый год. Если темпы заражения не снизятся, масштабы бедствия превысят показатели эпидемии 2014−2016 годов в западной части континента. Тогда, по данным ВОЗ, болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек.