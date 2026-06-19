В Конго за сутки от лихорадки Эбола умерли шесть человек

Агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны сообщает о еженедельном росте подтверждённых диагнозов. Такая динамика указывает на активную передачу инфекции среди населения. Если не принять срочные меры, лихорадка способна распространиться в новые районы.
Власти ДР Конго официально объявили о вспышке болезни 15 мая. Около 90% всех заболевших живут в провинции Итури. Там идёт вооружённый конфликт, что сильно затрудняет оказание медицинской помощи. Правительство и Всемирная организация здравоохранения оценивают необходимые расходы на борьбу с эпидемией в 518 млн долларов.
Ранее глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея озвучил тревожный прогноз. Медработники предупреждают, что текущая вспышка лихорадки Эбола в Восточной Африке способна затянуться на целый год. Если темпы заражения не снизятся, масштабы бедствия превысят показатели эпидемии 2014−2016 годов в западной части континента. Тогда, по данным ВОЗ, болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек.
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