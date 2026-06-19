Трое хабаровчан получили сроки за мошенничество на 183 млн рублей в лесной сфере

Суд установил, что житель Хабаровска, будучи гендиректором лесозаготовительной организации, вместе с двумя знакомыми и одним неустановленным лицом в период с апреля 2017 года по май 2020 года преобразовал компанию в производственный кооператив. При этом из пайщиков были исключены двое иностранцев. Таким образом фигурант дела получил в полном объеме права на 100% паевого фонда предприятия, все имущество и имущественные права организации. Распоряжаясь ими по своему усмотрению, он причинил иностранным гражданам ущерб в особо крупном размере на 144 млн рублей.