Трое хабаровчан получили сроки за мошенничество на 183 млн рублей в лесной сфере

В Хабаровске райсуд вынес обвинительный приговор трем фигурантам уголовного дела по статье мошенничество на сумму более 183 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
Суд установил, что житель Хабаровска, будучи гендиректором лесозаготовительной организации, вместе с двумя знакомыми и одним неустановленным лицом в период с апреля 2017 года по май 2020 года преобразовал компанию в производственный кооператив. При этом из пайщиков были исключены двое иностранцев. Таким образом фигурант дела получил в полном объеме права на 100% паевого фонда предприятия, все имущество и имущественные права организации. Распоряжаясь ими по своему усмотрению, он причинил иностранным гражданам ущерб в особо крупном размере на 144 млн рублей.
Став председателем правления производственного кооператива, хабаровчанин похитил крупную сумму у одного из иностранцев — более 39 млн рублей.
«Суд признал подсудимых виновными, с учетом роли каждого назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком от 7 до 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», — уточнили в надзорном ведомстве.
С виновных солидарно взыскано 144 млн рублей, а с одного из них — еще более 39 млн рублей.