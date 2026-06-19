Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 127 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим ЧС в лесах, за сутки увеличилась на более чем 44 тыс. га и составила 127,2 тыс. га. Об этом сообщает Лесопожарный центр Красноярского края.
«По оперативной информации на 08:07 (04:07 мск — прим. ТАСС) 19 июня 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 101, на общей площади — 127 270 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 314 человек, задействовано 18 единиц техники», — говорится в сообщении.
По оперативным данным Лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск — прим. ТАСС) 18 июня, в Красноярском крае действовал 91 пожар на площади 83,6 тыс. га.