Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 127 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим ЧС в лесах, за сутки увеличилась на более чем 44 тыс. га и составила 127,2 тыс. га. Об этом сообщает Лесопожарный центр Красноярского края.