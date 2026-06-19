В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА введен в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили местные власти.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Об угрозе атаки также проинформировал глава Сириуса Дмитрий Плишкин. «Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он в своем Telegram-канале.
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