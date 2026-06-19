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Мошенники придумали схему с «ваучерами» на топливо

На фоне перебоев с бензином и дизельным топливом в некоторых регионах России мошенники запустили новую схему обмана, предлагая гражданам оформить «ваучеры» на бесплатное горючее.

Источник: ДЕЙТА

Эксперты ГК «Солар» выявили фишинговый сайт.

Посетители сайта могут получить предложение о выдаче от 20 до 100 литров бесплатного топлива на человека.

Злоумышленники ссылаются на вымышленную правительственную инициативу.

Акция якобы предусматривает выдачу топлива более чем в 500 сетях АЗС по всей стране.

Схема обмана заключается в том, что для получения ваучера необходимо заполнить форму с персональными данными.

Заполнение формы грозит утечкой данных и потерей денежных средств.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско пояснил, что подобные предложения не имеют отношения к государственным мерам поддержки.

Эксперты рекомендуют проверять информацию об акциях через официальные каналы.

Специалисты напоминают о необходимости внимательно проверять ссылки перед переходом.

Названия фишинговых сайтов часто содержат опечатки, замену букв и лишние символы.

Не следует вводить данные банковской карты и личные сведения на сомнительных ресурсах.

Следует скептически относиться к слишком щедрым предложениям и акциям.