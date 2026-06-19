Мошенники придумали схему с «ваучерами» на топливо

Эксперты ГК «Солар» выявили фишинговый сайт.
Посетители сайта могут получить предложение о выдаче от 20 до 100 литров бесплатного топлива на человека.
Злоумышленники ссылаются на вымышленную правительственную инициативу.
Акция якобы предусматривает выдачу топлива более чем в 500 сетях АЗС по всей стране.
Схема обмана заключается в том, что для получения ваучера необходимо заполнить форму с персональными данными.
Заполнение формы грозит утечкой данных и потерей денежных средств.
Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско пояснил, что подобные предложения не имеют отношения к государственным мерам поддержки.
Эксперты рекомендуют проверять информацию об акциях через официальные каналы.
Специалисты напоминают о необходимости внимательно проверять ссылки перед переходом.
Названия фишинговых сайтов часто содержат опечатки, замену букв и лишние символы.
Не следует вводить данные банковской карты и личные сведения на сомнительных ресурсах.
Следует скептически относиться к слишком щедрым предложениям и акциям.