В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в канале министерства ГО и ЧС по региону.
«Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА», — говорится в сообщении в «Максе».
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