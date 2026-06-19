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В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Об этом сообщило министерство ГО и ЧС по региону.

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в канале министерства ГО и ЧС по региону.

«Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА», — говорится в сообщении в «Максе».

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