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Водитель автобуса осуждён за попытку вывезти в Китай 754 рога сайгака

Гражданин хотел контрабандой переправить из Хабаровского края в соседнюю страну дериваты.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Бикине за контрабанду осужден 47-летний водитель автобуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В сентябре 2024 года, собираясь из Хабаровска в пассажирский рейс за границу, водитель решил вывезти 754 рога сайгака, которые у него хранились. Однако на таможне в Бикине партия краснокнижных предметов была задержана.

— Суд признал подсудимого виновным в незаконном перемещении через таможенную границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 500 тысяч рублей. Телефоны, которые использовались при совершении преступления, конфискованы и обращены в доход государства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, экс-депутата из Приморья осудили в Хабаровске за контрабанду леса.