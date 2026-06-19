Ботинки помогли раскрыть убийство 30-летней давности в Красноярском крае

В Красноярском крае завершено расследование убийства, совершенного почти 30 лет назад. Перед судом предстанет 53-летний мужчина, которого обвиняют в расправе над 21-летним парнем в августе 1996 года, сообщили в СК.
Трагедия произошла 6 августа в квартире на улице 60 лет ВЛКСМ. Тело молодого человека с множественными колото-резаными ранениями груди обнаружили на месте происшествия. Тогда раскрыть преступление не удалось, и дело ушло в архив.
В 2026 году следователи и криминалисты совместно с оперативниками Лесосибирска возобновили работу по резонансному делу. Ключевым подозреваемым стал мужчина, который фигурировал в старых материалах и сразу после убийства уехал в другой регион. Решающую роль в разоблачении сыграли экспертизы. Следы его обуви совпали с оставленными на месте преступления, а в его жилье нашли кровь погибшего.
Под давлением улик задержанный сознался и даже показал на месте, как именно наносил удары. По версии следствия, в ту ночь он пришел в гости к приятелю, но между ними вспыхнула ссора и хозяин квартиры оскорбил родных гостя. Разозлившись, обвиняемый нанес оппоненту не менее 18 ножевых ранений в грудь, после чего скрылся в другом регионе.
Сейчас собраны все необходимые доказательства, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.
Ранее в Красноярском крае по ДНК раскрыли убийство 24-летней давности.