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Ботинки помогли раскрыть убийство 30-летней давности в Красноярском крае

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинением передали в суд.

В Красноярском крае завершено расследование убийства, совершенного почти 30 лет назад. Перед судом предстанет 53-летний мужчина, которого обвиняют в расправе над 21-летним парнем в августе 1996 года, сообщили в СК.

Трагедия произошла 6 августа в квартире на улице 60 лет ВЛКСМ. Тело молодого человека с множественными колото-резаными ранениями груди обнаружили на месте происшествия. Тогда раскрыть преступление не удалось, и дело ушло в архив.

В 2026 году следователи и криминалисты совместно с оперативниками Лесосибирска возобновили работу по резонансному делу. Ключевым подозреваемым стал мужчина, который фигурировал в старых материалах и сразу после убийства уехал в другой регион. Решающую роль в разоблачении сыграли экспертизы. Следы его обуви совпали с оставленными на месте преступления, а в его жилье нашли кровь погибшего.

Под давлением улик задержанный сознался и даже показал на месте, как именно наносил удары. По версии следствия, в ту ночь он пришел в гости к приятелю, но между ними вспыхнула ссора и хозяин квартиры оскорбил родных гостя. Разозлившись, обвиняемый нанес оппоненту не менее 18 ножевых ранений в грудь, после чего скрылся в другом регионе.

Сейчас собраны все необходимые доказательства, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.

Ранее в Красноярском крае по ДНК раскрыли убийство 24-летней давности.