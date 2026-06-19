Ботинки помогли раскрыть убийство 30-летней давности в Красноярском крае

Под давлением улик задержанный сознался и даже показал на месте, как именно наносил удары. По версии следствия, в ту ночь он пришел в гости к приятелю, но между ними вспыхнула ссора и хозяин квартиры оскорбил родных гостя. Разозлившись, обвиняемый нанес оппоненту не менее 18 ножевых ранений в грудь, после чего скрылся в другом регионе.