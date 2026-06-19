Курьер в Британии заработал сотни миллионов, делая курсовые за студентов

В Великобритании курьер, оказывавший помощь десяткам студентам в сдаче курсовых работ, заработал значительное состояние и был приговорен к тюремному заключению, сообщает Daily Mail.
Согласно публикации, 43-летний Шахид Аднан, обладатель ученой степени кандидата технических наук, совмещал работу курьера с деятельностью репетитора.
В 2023 году студент Ливерпульского университета Джона Мурса предоставил преподавателю флеш-накопитель с выполненной курсовой работой. После анализа устройства преподавателем было установлено, что ранее оно использовалось Аднаном. Также педагог обнаружил на флешке более сотни учетных записей других студентов.
Позже выяснилось, что Аднан написал курсовую работу за вознаграждение в размере 14 тысяч фунтов (около 1,6 млн рублей). При обыске в доме подозреваемого были обнаружены крупные суммы наличных, а на его банковских счетах хранилось более 2,4 млн фунтов (234,4 млн рублей).
Признав себя виновным в мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерной системе и отмывании денежных средств, Шахид Аднан был приговорен к трем годам тюремного заключения.
Ранее также сообщалось, что суд назначил блогеру Александре Митрошиной три года лишения свободы условно по делу об отмывании денежных средств.