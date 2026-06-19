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Продавец украл из магазина друга в Комсомольске смартфоны на 770 тыс рублей

Он продавал украденное в своем онлайн-магазине.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре по подозрению в краже из магазина телефонов на 770 тысяч рублей задержан 22-летний продавец, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Магазин принадлежит приятелю задержанного продавца. Во время работы у друга сотрудник создал в мессенджере свой онлайн-магазин по продаже гаджетов. Он принимал предоплату, а потом крал в магазине, где работал, телефоны и отправлял их покупателям.

Таким образом продавец украл восемь дорогих телефонов, пропажа которых обнаружилась во время плановой ревизии, и владелец обратился в полицию.

— Возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Производится розыск похищенного имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее 15-летняя хабаровчанка с приятелем обокрала мать.