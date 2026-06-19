Продавец украл из магазина друга в Комсомольске смартфоны на 770 тыс рублей

Магазин принадлежит приятелю задержанного продавца. Во время работы у друга сотрудник создал в мессенджере свой онлайн-магазин по продаже гаджетов. Он принимал предоплату, а потом крал в магазине, где работал, телефоны и отправлял их покупателям.