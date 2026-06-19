Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил в силе приговор красноярцам за убийство девушки

По материалам следствия, вечером 20 мая 2025 года осуждённые познакомились на улице с 19-летней девушкой, которая гуляла со своей двухлетней дочерью. Молодая мать рассказала, что поссорилась с сожителем и ей негде переночевать. Мужчины пригласили её в квартиру на улице Воронова в Красноярске.
Во время распития спиртного между одним из них и потерпевшей вспыхнул конфликт. Женщина получила удар в шею и потеряла сознание. После этого обвиняемые перенесли её к окну и сбросили с высоты четвёртого этажа. Пострадавшую обнаружили на следующий день и госпитализировали, однако спустя двое суток она скончалась от полученных травм.
Позднее мужчины позвонили в полицию и сообщили, что в их квартире находится маленькая девочка, которую они якобы случайно нашли на улице. В ходе судебного разбирательства осуждённые и их защитники утверждали, что умысла на убийство не было, и просили переквалифицировать деяние. Однако коллегия Пятого апелляционного суда, изучив все материалы дела, признала эти доводы несостоятельными и оставила приговор без изменений.
Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области получил 9,5 лет строгого режима за убийство отца.