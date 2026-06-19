Пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил в силе приговор красноярцам за убийство девушки

Во время распития спиртного между одним из них и потерпевшей вспыхнул конфликт. Женщина получила удар в шею и потеряла сознание. После этого обвиняемые перенесли её к окну и сбросили с высоты четвёртого этажа. Пострадавшую обнаружили на следующий день и госпитализировали, однако спустя двое суток она скончалась от полученных травм.