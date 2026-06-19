С начала сезона в Красноярском крае наказали 249 виновников лесных пожаров

С начала сезона к ответственности за причиненный ущерб лесу привлекли 249 нарушителей. Общая сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей. Также суды возложили на виновников природных пожаров обязанность возместить ущерб лесному фонду и расходы на тушение огня на сумму свыше 35 млн рублей.
К примеру, виновник пожара, который произошел 2 мая на Есауловской петле, уже возместил причиненный ущерб и затраты на тушение — более 1,8 млн рублей.
Основными причинами лесных пожаров по-прежнему остаются человеческая беспечность и пренебрежение правилами. На сегодня в крае действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Разведение открытого огня, сжигание мусора и посещение лесов запрещены.
О возгораниях можно сообщить по номерам: 8−800−100−94−00 или 112.