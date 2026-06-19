С начала сезона в Красноярском крае наказали 249 виновников лесных пожаров

С начала сезона к ответственности за причиненный ущерб лесу привлекли 249 нарушителей. Общая сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей. Также суды возложили на виновников природных пожаров обязанность возместить ущерб лесному фонду и расходы на тушение огня на сумму свыше 35 млн рублей.