В Якутии действуют 26 лесных пожаров на 4,2 тыс. га

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 8,4 тыс. га. За аналогичный период 2025 года было зафиксировано 147 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем тогда, составила 51 тыс. га.