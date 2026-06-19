В Якутии действуют 26 лесных пожаров на 4,2 тыс. га

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Лесные пожары — всего 26 очагов — действуют на общей площади 4,2 тыс. га в Якутии. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.
«На начало суток 19 июня действуют 26 лесных пожаров на общей площади 4,2 тысячи гектаров. Из них 9 — в зоне контроля, в труднодоступной местности. 12 локализованы на 205 га, их планируют потушить до конца дня», — сообщили в оперштабе.
За прошедшие сутки обнаружено 17 новых очагов, основная причина пожаров — прошедшие грозы.
По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, возгорания находятся в Амгинском, Алданском, Ленском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Оймяконском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. К тушению возгораний привлечены 492 человека, задействовано 35 единиц техники.
«Обстановка в Ленском районе стабилизировалась. Режим ЧС сохранится до ликвидации крупного лесного пожара. В планах до конца дня его локализовать, — уточнил Коноплев. — На крупном лесном пожаре в Нерюнгринском районе обстановка находится на контроле. Ведутся работы по опашке северной кромки».
Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 115 лесных пожаров на общей площади 8,4 тыс. га. За аналогичный период 2025 года было зафиксировано 147 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем тогда, составила 51 тыс. га.