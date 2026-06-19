В Новосибирской области осудят водителя за кражу дизельного топлива

В Каргатском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в шести эпизодах хищения дизельного топлива. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в период с 4 по 24 февраля 2026 года водитель организации, выполняя рабочие рейсы и имея на руках топливную карту, выданную работодателем, систематически сливал дизтопливо.
Заправку чужих автомобилей он производил за денежное вознаграждение. Уголовное дело направлено мировому судье Чулымского судебного участка для рассмотрения по существу.