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В Новосибирской области осудят водителя за кражу дизельного топлива

Заправку чужих автомобилей он производил за денежное вознаграждение.

Источник: Freepik

В Каргатском районе Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в шести эпизодах хищения дизельного топлива. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 4 по 24 февраля 2026 года водитель организации, выполняя рабочие рейсы и имея на руках топливную карту, выданную работодателем, систематически сливал дизтопливо.

Заправку чужих автомобилей он производил за денежное вознаграждение. Уголовное дело направлено мировому судье Чулымского судебного участка для рассмотрения по существу.