20 человек эвакуировались во время пожара в девятиэтажке в Правобережном районе Братска

Велосипеды, самокаты, коляски, старая мебель — любые вещи на лестничных площадках и в коридорах могут стать серьезным препятствием для жильцов во время эвакуации. Хранить личные вещи в подъезде вне мест, которые специально для этого предназначены, запрещено по закону. Посторонние объекты на общедомовой территории увеличивают риск возгорания и мешают эвакуации, блокируют доступ к распределительным щиткам и пожарным кранам. Ответственность за захламление административная: предупреждение или штраф. Гражданам грозит наказание до 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.