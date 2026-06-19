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20 человек эвакуировались во время пожара в девятиэтажке в Правобережном районе Братска

Пожар на лестничной площадке многоквартирного дома стал причиной эвакуации двух десятков жильцов в Братске. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел вечером 18 июня в девятиэтажном доме по улице Вокзальной в Гидростроителе. К моменту прибытия пожарных расчетов задымление распространялось с 7 этажа. 20 человек эвакуировались самостоятельно. Еще нескольким понадобилась помощь пожарных, так как подъезд сильно заволокло дымом.

Как выяснилось, на лестничной клетке горел старый диван. За несколько минут открытое горение было ликвидировано.

Причиной происшествия, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем.

Велосипеды, самокаты, коляски, старая мебель — любые вещи на лестничных площадках и в коридорах могут стать серьезным препятствием для жильцов во время эвакуации. Хранить личные вещи в подъезде вне мест, которые специально для этого предназначены, запрещено по закону. Посторонние объекты на общедомовой территории увеличивают риск возгорания и мешают эвакуации, блокируют доступ к распределительным щиткам и пожарным кранам. Ответственность за захламление административная: предупреждение или штраф. Гражданам грозит наказание до 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

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