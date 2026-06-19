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В Севастополе сбили два БПЛА

Атаку ВСУ продолжают отражать силы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Силы ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Севастополем в ходе отражения атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале в «Максе».

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал он.

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