Трехэтажный дом загорелся на улице Народной в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска загорелся трехэтажный жилой дом. Огонь охватил второй этаж и перекинулся на кровлю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сообщение о пожаре поступило на номер 112. Когда первые спасатели прибыли на место, интенсивное горение уже шло со второго этажа, пламя распространилось на крышу здания. Все силы бросили на борьбу с огнем и спасение людей.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше