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Трехэтажный дом загорелся на улице Народной в Новосибирске

Огонь охватил второй этаж и перекинулся на кровлю.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Новосибирска загорелся трехэтажный жилой дом. Огонь охватил второй этаж и перекинулся на кровлю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер 112. Когда первые спасатели прибыли на место, интенсивное горение уже шло со второго этажа, пламя распространилось на крышу здания. Все силы бросили на борьбу с огнем и спасение людей.

Сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы эвакуировали четырех человек. Их передали бригаде скорой помощи. Для беспрепятственной работы пожарных экипажи ГИБДД перекрыли движение на улицах Народная и Богдана Хмельницкого.

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