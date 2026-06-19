Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотник в Томской области убил знакомого, приняв его за лося

Охотник в Томской области убил знакомого, приняв его за плывущего по реке лося.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 19 июн — РИА Новости. Охотник в Томской области обвиняется в убийстве по неосторожности своего знакомого, которого он принял за плывущего по реке лося, сообщает СУСК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Тегульдет. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне этого года ночью обвиняемый и его 45‑летний знакомый охотились в лесном массиве в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района.

«Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в следственном управлении.

В СУСК пояснили, что свою вину охотник признал полностью. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистическая.