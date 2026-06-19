Охотник в Томской области убил знакомого, приняв его за лося

НОВОСИБИРСК, 19 июн — РИА Новости. Охотник в Томской области обвиняется в убийстве по неосторожности своего знакомого, которого он принял за плывущего по реке лося, сообщает СУСК по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Тегульдет. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне этого года ночью обвиняемый и его 45‑летний знакомый охотились в лесном массиве в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района.
«Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в следственном управлении.
В СУСК пояснили, что свою вину охотник признал полностью. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские и баллистическая.