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На ЗАЭС заявили об опасности от атак ВСУ

Яшина: атаки ВСУ несут угрозу основному барьеру безопасности ЗАЭС.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности атомной станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В среду один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.

«Цель атак — дестабилизировать жизнь в городе атомщиков, сделать ее невыносимой. А самый основной барьер безопасности любой АЭС — это люди. И от их выдержки и профессиональных действий зависит стабильность станции, да и всего региона», — сказала Яшина.

По ее словам, дроны ВСУ также атакуют транспорт, который движется по дороге в сторону атомной станции, и ставят под угрозу жизнь персонала и возможность ротации на станции.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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