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Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в Новосибирске

Им оказывают медицинскую помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Новосибирска при хлопке газовоздушной смеси в трехэтажном жилом доме пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Глава региона написал, что находится с рабочей поездкой в Барабинском районе, где получил известие от министра здравоохранения области о происшествии на улице Народной. Он добавил, что держит ситуацию на контроле и принимаются меры по ликвидации возгорания.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на номер 112. Когда первые спасатели прибыли на место, интенсивное горение уже шло со второго этажа, пламя распространилось на кровлю. С помощью трехколенной лестницы сотрудники эвакуировали четырех человек и передали их бригаде скорой помощи.

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