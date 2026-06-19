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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем

В Севастополе силы противовоздушной обороны ведут отражение очередной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев ночью 19 июня.

По его словам, в ходе отражения налёта уже уничтожены два беспилотника вооружённых формирований Украины.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Развожаев.

Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Ранее Life.ru писал, что внеочередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ пройдёт 19 июня из-за атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области. Инициатором встречи выступила белорусская сторона, постпреды намерены обсудить акт терроризма, совершённый украинской стороной против мирных граждан Республики Беларусь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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