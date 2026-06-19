Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске

Ранее сообщалось, что в Самаре в результате пожара в пятиэтажном доме после взрыва газа погибли два человек, ещё 12 жителей пострадали. Инцидент произошёл 14 июня в доме № 20 по улице 22-го Партсъезда. Возгорание началось на первом этаже после взрыва бытового газа, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи.