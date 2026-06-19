Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Новосибирске

В Новосибирске в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме на улице Народной пострадали два человека. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.
— Сегодня работаю в Барабинском районе. Здесь от министра здравоохранения региона получил известие о происшествии — двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске, — говорится в сообщении.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Принимаются меры по ликвидации возгорания. Губернатор держит ситуацию на контроле.
15 июня в Самаре после хлопка газа и последовавшего за этим пожара в жилом доме погибли два человека.
О пожаре стало известно накануне вечером. Сообщалось, что возгорание, по предварительным данным, началось в расположенном на первом этаже супермаркете, после чего огонь быстро распространился выше. Пламя перекинулось на второй этаж, после чего был слышен взрыв.