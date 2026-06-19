Взрыв газа в Новосибирске: есть пострадавшие, начался пожар

Два человека получили травмы в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме на улице Народной в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам главы региона, информацию о происшествии он получил от министра здравоохранения области. В результате хлопка пострадали два человека, которым в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.
После инцидента на месте возникло возгорание. К ликвидации последствий происшествия были привлечены экстренные службы, которые продолжают работы по тушению пожара и обеспечению безопасности в районе происшествия.
Обстоятельства случившегося уточняются. Данных о состоянии пострадавших и возможных повреждениях здания на момент публикации не приводилось.
Губернатор подтвердил, что ситуация находится на контроле региональных властей и профильных служб, задействованных в устранении последствий происшествия.
На месте происшествия продолжают работать специалисты оперативных служб. Им предстоит установить точную причину хлопка газовоздушной смеси, а также оценить техническое состояние дома после завершения аварийно-спасательных мероприятий.
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