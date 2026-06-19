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Четыре человека спасены при пожаре после хлопка газа в Новосибирске

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов горящего дома в Калининском районе.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека были спасены при пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По оперативной информации, сотрудники МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли 4 человека. В настоящее время они переданы бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух пострадавших в результате хлопка газа в доме на улице Народной. Им оказывается медицинская помощь.

Как писал KP.RU, движение на улицах Народная и Богдана Хмельницкого было временно перекрыто. По данным МЧС, меры приняты для беспрепятственного тушения пожара и работы спасателей.

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