Четыре человека спасены при пожаре после хлопка газа в Новосибирске

Четыре человека были спасены при пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«По оперативной информации, сотрудники МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли 4 человека. В настоящее время они переданы бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух пострадавших в результате хлопка газа в доме на улице Народной. Им оказывается медицинская помощь.
Как писал KP.RU, движение на улицах Народная и Богдана Хмельницкого было временно перекрыто. По данным МЧС, меры приняты для беспрепятственного тушения пожара и работы спасателей.