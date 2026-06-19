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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

В жилом доме в Новосибирске произошел взрыв газа, есть пострадавшие.

Источник: Аргументы и факты

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске пострадали два человека, сообщил губернатор области Андрей Травников в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Также принимаются меры по ликвидации возгорания.

«Двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Принимаются меры по ликвидации возгорания», — отмечается в сообщении главы региона.

Сотрудники МЧС России, прибывшие на место происшествия, с помощью лестницы эвакуировали четверых человек, которые были переданы врачам скорой помощи.

Ранее взрыв газа также произошел в пятиэтажном доме в Миассе в Челябинской области.

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