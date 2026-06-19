В российском регионе охотник застрелил знакомого, приняв его за плывущего лося

В Томской области 48-летний охотник застрелил 45-летнего знакомого, приняв его за лося. Трагедия произошла в июне в лесном массиве у поселка Четь-Конторка Тегульдетского района. Мужчины охотились вместе ночью.
«Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в СУСК по региону.
Обвиняемый полностью признал вину. Следствие назначило судебно-медицинские и баллистическую экспертизы. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).