В российском регионе охотник застрелил знакомого, приняв его за плывущего лося

«Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в СУСК по региону.