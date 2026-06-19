Тела мужчины и ребенка достали из рек в Башкирии

У деревни Кучергич Дюртюлинского района из реки Белой водолазы достали тело 41-летнего мужчины. Супруги отдыхали на необорудованном пляже и катались на надувной лодке, но не справились с управлением: судно перевернулось. Женщина удержалась на воде благодаря спасательному жилету, а ее муж утонул. При этом жилеты в лодке были, но он не успел ими воспользоваться.
В селе Нигаматово Баймакского района в реке Сакмара нашли тело восьмилетней девочки. Ребенок купался в необорудованном месте без присмотра.
Обстоятельства обоих инцидентов уточняются, следственные органы и полиция устанавливают все детали случившегося.
В МЧС добавили, что с начала года в Башкирии утонул 31 человек, в том числе четверо детей.