Тела мужчины и ребенка достали из рек в Башкирии

У деревни Кучергич Дюртюлинского района из реки Белой водолазы достали тело 41-летнего мужчины. Супруги отдыхали на необорудованном пляже и катались на надувной лодке, но не справились с управлением: судно перевернулось. Женщина удержалась на воде благодаря спасательному жилету, а ее муж утонул. При этом жилеты в лодке были, но он не успел ими воспользоваться.