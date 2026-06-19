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Тела мужчины и ребенка достали из рек в Башкирии

В Башкирии произошло сразу два смертельных случая на воде. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

У деревни Кучергич Дюртюлинского района из реки Белой водолазы достали тело 41-летнего мужчины. Супруги отдыхали на необорудованном пляже и катались на надувной лодке, но не справились с управлением: судно перевернулось. Женщина удержалась на воде благодаря спасательному жилету, а ее муж утонул. При этом жилеты в лодке были, но он не успел ими воспользоваться.

В селе Нигаматово Баймакского района в реке Сакмара нашли тело восьмилетней девочки. Ребенок купался в необорудованном месте без присмотра.

Обстоятельства обоих инцидентов уточняются, следственные органы и полиция устанавливают все детали случившегося.

В МЧС добавили, что с начала года в Башкирии утонул 31 человек, в том числе четверо детей.

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