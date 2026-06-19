Мастер хабаровского автосервиса лишился свободы за обман клиентов

Как установил суд, клиентам автосервиса, приехавшим на ремонт, мастер говорил, что у него есть партнеры во Владивостоке, у которых можно купить запчасти со скидкой. В действительности никакого партнера не было, и деньги, которые покупатели переводили механику на карту, он тратил на посещение саун.