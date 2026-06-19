Мастер хабаровского автосервиса лишился свободы за обман клиентов

В Хабаровске за мошенничество к реальному лишению свободы приговорен 42-летний мастер автосервиса, который продавал клиентам несуществующие запчасти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, клиентам автосервиса, приехавшим на ремонт, мастер говорил, что у него есть партнеры во Владивостоке, у которых можно купить запчасти со скидкой. В действительности никакого партнера не было, и деньги, которые покупатели переводили механику на карту, он тратил на посещение саун.
В частности, клиент, желавший купить три комплекта шин, перевел 40 тысяч рублей. Коллегу по автосервису работник тоже обманул, взяв в долг 62 тысячи рублей якобы для покупки керамического покрытия для кузова. Доказано, что он обманул трех человек на 134 тысячи рублей.
Ранее сотрудник автосервиса судим за такие же преступления в Иркутской области и Забайкальском крае.
— Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил к 4,4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В доход государства обращен смартфон, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, лесозаготовители в Хабаровске обманули иностранцев на 183 млн рублей.