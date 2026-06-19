Охотник в Томской области застрелил товарища, приняв его за лося

В Томской области следователи устанавливают обстоятельства смерти 45-летнего мужчины во время охоты в Тегульдетском районе. В отношении 48-летнего жителя села Тегульдет возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК по Томской области.
По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый и его знакомый охотились в лесном массиве в ночное время. Мужчина принял движущегося по озеру на лодке товарища за особь лося и произвел выстрел из гладкоствольного ружья. Потерпевший получил огнестрельное ранение в грудную клетку и скончался на месте.
Обвиняемый полностью признал вину. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, говорится в сообщении.
Ранее охотник в Ленинградской области выстрелил из ружья в машину, перепутав ее с лосем, а пуля в итоге оказалась смертельной для пассажира автомобиля.