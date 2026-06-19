Охотник в Томской области застрелил товарища, приняв его за лося

По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый и его знакомый охотились в лесном массиве в ночное время. Мужчина принял движущегося по озеру на лодке товарища за особь лося и произвел выстрел из гладкоствольного ружья. Потерпевший получил огнестрельное ранение в грудную клетку и скончался на месте.