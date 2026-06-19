Один из пострадавших при пожаре в Новосибирске находится в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Одного из двух пострадавших при взрыве газа в Новосибирске госпитализировали в ожоговый центр областной больницы в тяжелом состоянии. Второму медпомощь оказана на месте, сообщили журналистам в пресс-службе областного Минздрава.