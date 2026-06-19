В Новосибирске два человека пострадали при взрыве газа

В трехэтажном жилом доме в Новосибирске произошел взрыв. Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали в реанимацию ожогового центра, он находится в тяжелом состоянии.
Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на улице Народной в Новосибирске произошел взрыв газовоздушной смеси. МЧС сообщало, что на втором этаже жилого дома начался пожар, который затем распространился на крышу дома.
В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 600 кв. м. Причины взрыва газа неизвестны.
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