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В Мытищах горит шестиэтажное здание

В подмосковных Мытищах загорелось шестиэтажное здание, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области. На момент прибытия пожарных горел второй этаж.

В подмосковных Мытищах загорелось шестиэтажное здание, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области. На момент прибытия пожарных горел второй этаж.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 05:35 мск. Возгорание началось на 2-м км Липкинского шоссе, владение 1, строение 2. По информации на «Яндекс Картах», по этому адресу находится хостел «Феникс». На месте огонь тушат 11 человек с привлечением трех единиц техники.

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