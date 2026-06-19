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Неадекват бросил мальчика к крокодилам, женщина прыгнула следом

В зоопарке на мужчину и ребенка напал крокодил.

В зоопарке Джонсонов (Олд-Херст, Хантингдоншир, Британия) произошло ЧП. По словам очевидцев, неизвестный бросил трехлетнего мальчика в вольер с рептилиями, где его попыталась спасти супруга владельца зоопарка, — пишет Independent.

Полиция арестовала 30-летнего подозреваемого из Норфолка по подозрению в покушении на убийство. Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в больницу с множественными переломами, включая руку и таз. Сейчас его состояние оценивается как критическое, но стабильное, за его жизнь борются врачи.

На место происшествия были вызваны многочисленные экипажи скорой помощи и полиция. По данным правоохранителей, нападавший и жертва не были знакомы.

Сам зоопарк временно закрыт из уважения к семье пострадавшего мальчика. Местные жители и власти шокированы произошедшим, отмечая, что в заведении всегда соблюдались строгие меры безопасности.

Крокодилы вышли к людям во время наводнений в одной стране с одной целью.