Неадекват бросил мальчика к крокодилам, женщина прыгнула следом

Полиция арестовала 30-летнего подозреваемого из Норфолка по подозрению в покушении на убийство. Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в больницу с множественными переломами, включая руку и таз. Сейчас его состояние оценивается как критическое, но стабильное, за его жизнь борются врачи.